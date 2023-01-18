Временным главой МВД Украины назначили начальника Нацполиции Игоря Клименко

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - пояснил премьер.

Напомним, что в результате катастрофы вертолета в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.