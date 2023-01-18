«Сначала человек – потом капитал»: Первая леди Украины Зеленская на экономическом форуме в Давосе рассказала о восстановлении Украины

Жена Президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выступила на панельной дискуссии в Давосе, где проходит экономический форум, и рассказала о том, как украинцам помогают во время войны.

Об этом она написала в Telegram.

«Сегодня еще один трудный день для Украины. Погибли руководство МВД и гражданские, в том числе дети. Поэтому сегодня, во время очередной панельной дискуссии в Давосе, я испытывала еще большую необходимость говорить о путях помощи», – сообщила Зеленская.

Вместе с ней в дискуссии приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

«Они рассказали присутствующим об экономической ситуации в стране и ключевых точках, требующих усиления. Мое выступление было о людях, потому что так или иначе на форуме говорится о том, как защитить и увеличить человеческий капитал. Слово «человеческий» на первом месте не случайно. Сначала человек – потом капитал. Рассказала, как системно восстанавливаем страну путем помощи людям – привлекая ресурсы моего Фонда. Как тысячами передаем обогреватели, электроодеяла и генераторы на только что деоккупированные территории, где кое-где не осталось ни одной неповрежденной электросети. Как восстанавливаем Изюмскую больницу и делаем все, чтобы в школах не прекращался учебный процесс», – сообщила Первая леди Украины.

«И это результат неравнодушия меценатов со всего мира, которые могут быть уверены, что этой зимой спасли не одну жизнь. Поэтому здесь, в Давосе, где собрались самые влиятельные бизнесмены и политики, мой долг рассказывать о путях помощи украинцам. Потому что это возможность для каждого человека приобщиться к спасению жизней», - добавила она.

По словам супруги Президента, она также презентовала новый проект, стартовавший под эгидой Фонда – возведение типовых домов, которые могут вместить до 10 детей и 2 родителей-воспитателей.

«Сейчас ищем финансирование для реализации типовых проектов таких домов, которые будут иметь укрытие, утепление и автономное отопление, учитывая вызовы в Украине. Мечтаю, чтобы аварийные способы выживания нашим семьям никогда не понадобились. Но стараюсь сделать все возможное, чтобы мирная Украина была страной без сирот, а потерявшим дом семьям было куда вернуться», - резюмировала Зеленская.

Следует добавить, что Елена Зеленская накануне выступления узнала о трагедии в Броварах. Она не смогла сдержать слезы.