Чтобы война в Украине закончилась, россия должна проиграть, – Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжить помогать Украине столько, сколь будет необходимо. При этом, по его словам, для того, чтобы война закончилась, россия должна проиграть.

Об этом шла речь в его выступлении на экономическом форуме в Давосе.

- Украина успешно защищается и демонстрирует мужество. Чтобы военный конфликт закончился — Россия должна проиграть. Поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнерами. Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину, - заявил канцлер ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине не видят готовности кремля к достижению справедливого мира с Украиной, однако контакты с рф поддерживают.