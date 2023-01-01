Европарламент официально призвал Шольца без проволочек передать Украине танки Leopard 2

Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину.

Об этом говорится в ежегодном докладе об общей внешней политике и политике безопасности, принятом в среду, 18 января, 407 голосами «За», передает Liga.net.

92 депутата проголосовали против, 142 воздержались.

Депутаты Европарламента призывают к немедленному развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны нового поколения, а также призывают Шольца без дальнейших проволочек поставить Leopard 2 в Украину, которая «остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении, чтобы выиграть войну».

В докладе депутаты Европарламента предупреждают, что война рф против Украины, растущий глобальный авторитаризм, «более напористый» Китай и чрезвычайная климатическая ситуация вызвали тектонический сдвиг в геополитическом ландшафте.

Депутаты призвали страны-члены ЕС увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и укрепить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности.

«За реакцией ЕС на агрессивную войну России против Украины внимательно следят автократии всего мира, и она сильно повлияет на их поведение на международной арене», – заявляют европейские депутаты.

Также в докладе говорится, что ЕС должен сделать процесс принятия решений более гибким и эффективным (большинством, а не единогласно).

Напомним, на пленарном заседании Бундестага в сентябре в очередной раз отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в 2023 году. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала большой ошибкой отказ Шольца поставлять Украине танки.

Стоит отметить, что недавно вице- канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что решение по танкам для Украины будет первым пунктом повестки дня для Бориса Писториуса, который займет пост министра обороны ФРГ.