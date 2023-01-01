Нет больше несчастных случаев, каждая смерть – это результат войны: Зеленский о трагедии в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский назвал падение вертолета с руководством Министерства внутренних дел на детский сад в Броварах последствием войны, но заявил, что за свою безопасность он не переживает.
Об этом он заявил во время онлайн-включения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления, передает УП.
На вопрос ведущего, не переживает ли он свою безопасность после инцидента в Броварах, Зеленский ответил: «Я не переживаю. Мне нечего добавить».
При этом украинский президент сказал, что падение вертолета с руководством МВД в Броварах – это не просто «несчастный случай».
- Я считаю – из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это исход войны. Совершенно. Все эти шаги, все, что происходит.
Бьющие по нашим людям ракеты, по гражданскому населению. Происходящее, когда гибнут дети в садах, школах. Кто может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова.
Все это – каждый человек и каждая смерть – это исход войны, – заявил Зеленский.