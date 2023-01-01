Нет больше несчастных случаев, каждая смерть – это результат войны: Зеленский о трагедии в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский назвал падение вертолета с руководством Министерства внутренних дел на детский сад в Броварах последствием войны, но заявил, что за свою безопасность он не переживает.

Об этом он заявил во время онлайн-включения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления, передает УП.

На вопрос ведущего, не переживает ли он свою безопасность после инцидента в Броварах, Зеленский ответил: «Я не переживаю. Мне нечего добавить».

При этом украинский президент сказал, что падение вертолета с руководством МВД в Броварах – это не просто «несчастный случай».