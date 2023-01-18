Зеленский: россия себе выбрала место террориста в мире и действующая власть в рф уже это не изменит

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия во главе с владимиром путиным выбрала себе место террориста в мире – и действующая власть рф уже не сможет изменить это.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос после своего выступления в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УП.