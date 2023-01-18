Генсек НАТО снова призвал предоставлять Украине больше оружия, особенно сейчас, в «переломный момент в войне»

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в «переломный момент в войне».

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

– Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня, – объяснил он.

Генсек НАТО также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по предоставлению Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По словам Столтенберга, Украина нуждается в большей части систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась за последние недели, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

– Президент Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя, – добавил Столтенберг.

Напомним, Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейшей волокиты поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину.