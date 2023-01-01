Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше: Президент Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в онлайн-формате к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага.

Об этом он рассказал в Telegram.

– Чтобы начать войну, России понадобилось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции – миру понадобились дни. Время, которое свободное мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства. Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше, – сказал Зеленский.

– Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западных танков должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно предотвратить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно предотвратить распространение российской агрессии. Мы ежедневно защищаем ценности, которые союзники воспринимают как данность. Для нас же данность в том, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах, - добавил Глава государства.

Видео выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.