Президент Зеленский поблагодарил николаевских морпехов за стойкость и эффективное уничтожение врага на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил николаевских морпехов за очень эффективное поражение врага на Донбассе.

Об этом говорится в его традиционном видеообращении.

Глава государства рассказал, что, как всегда, весь день находился сегодня на связи с военными ВСУ.

– Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов, – рассказал Зеленский.