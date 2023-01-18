Президент Зеленский поблагодарил николаевских морпехов за стойкость и эффективное уничтожение врага на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил николаевских морпехов за очень эффективное поражение врага на Донбассе.
Об этом говорится в его традиционном видеообращении.
Глава государства рассказал, что, как всегда, весь день находился сегодня на связи с военными ВСУ.
– Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов, – рассказал Зеленский.
- Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов, - добавил Президент Украины.