Как только будут установлены причины трагедит в Броварах, их озвучат обществу, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что как только будут установлены четкие факты относительно того, что привело к катастрофе вертолета ГСЧС в Броварах, эту информацию предоставят обществу.

Об этом он заявил в своем традиционном вечернем видеообращении.

– Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области, на месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску, спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники Службы безопасности Украины. Я благодарю всех, кто сегодня был вовлечен в эту спасательную операцию. Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Руслана, Елена, Тамара, Екатерина и все работницы садика - я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за выводы детей. Спасибо также обычным жителям и жительницам Броваров, в частности госпоже Диане, госпоже Надежде и другим, которые помогали и детям, и раненым. Спасибо Глебу, Андрею – ребятам, которые тоже не растерялись и помогали, - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в результате трагедии 25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них один ребенок: «Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких!».

- СБУ начало уголовное производство по факту этого страшного происшествия. Я поручил руководителю Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным, – сказал Зеленский.