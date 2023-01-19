Эстония готовит для Украины новый пакет военной помощи на €113 миллионов

Эстонское правительство в четверг решило оказать Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным страной.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR .

Следовательно, военная помощь Украине вырастет до 370 млн евро, что составляет немногим более 1% валового внутреннего продукта Эстонии. В этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, противотанкового оружия, боеприпасов, средств обеспечения артиллерийских подразделений и гранатометов.

По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубицы, боеприпасов, автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений, более сотни противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

В правительстве отметили, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность Эстонии, и предоставленные Украине пушки в ближайшее время заменят корейские самоходные артустановки K9. Кроме того, безопасность обеспечивает присутствие союзников, в том числе недавно размещенные здесь американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает, а большая страна поглощает маленькие. Если Украина рухнет, свобода в других частях света будет также под угрозой. Помогая Украине защитить ее независимость, мы защищаем права всех стран, включая Эстонию, на свободу и демократию… Поэтому неизбежно необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине», - отметила премьер-министр Кая Каллас.

Она добавила, что украинцы очень быстро научились пускать в действие предоставленные системы вооружения.

«Государство и народ Украины до сих пор очень умело использовали нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала четкий сигнал, планирующий продолжать свою захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать вооруженную помощь Украине и делать это еще быстрее и гораздо больше, чем раньше, в больших масштабах», – подчеркнула Каллас.

Премьер-министр обратилась в другие страны с призывом «пересмотреть свои запасы», чтобы присылать оружие Украины, поскольку «война россии против Украины имеет цену – цену, которую мы платим в евро, а украинцы платят своей жизнью».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил большую потребность Украины в тяжелом вооружении, «чтобы удержать инициативу и противостоять россии, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь».

Впоследствии Президент Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Эстонии Каи Каллас за объявлен крупнейший пакет военной помощи Украине.

« Искренне благодарен Премьер-министру Эстонии Каи Каллас за объявленный сегодня крупнейший пакет военной помощи, содержащий гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Эстония на деле продемонстрировала искреннюю поддержку Украины в борьбе с агрессором. Мы это ценим. Это инвестиция в нашу общую победу!» , - отметил Зеленский в Twitter .

Напомним, в Конгрессе США призвали Байдена срочно предоставить Украине необходимое оружие для победы над РФ.