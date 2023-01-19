«Статус-кво не может длиться вечность»: В МИД Тайваня опасаются, что обострение ситуации с Китаем будет в 2027 году

Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве президента КНР.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью Sky News.

По словам Ву, нынешнее положение о «статус-кво», согласно которому Тайвань является самоуправляемым, но официально не провозглашает независимость, «не может длиться вечно».

Глава тайваньского МИД считает, что обострения ситуации можно ожидать через четыре года.

«В 2027 году Си Цзиньпин, вероятно, пойдет на свой четвертый срок. И если в предыдущие три срока он не сможет претендовать на какие-либо достижения во время своего пребывания в должности, ему, возможно, придется подумать о чем-то еще, что он мог бы назвать своим достижением или своим наследием», – заявил министр.

Ву отметил, что сейчас китайская экономика идет вниз, «люди недовольны, бизнес в сфере недвижимости тает».

«Если Си Цзиньпин не может изменить ситуацию внутри Китая, то, возможно, захочет прибегнуть к применению силы или создать кризис извне, чтобы отвлечь внимание внутри страны или показать китайцам, что он чего-то добился. Мы обеспокоены тем, что Тайвань может стать его козлом отпущения», – добавил он.