Швеция передаст Украине БМП CV-90, САУ Archer и гранатометы NLAW

Швеция утвердила решение передать Украине 50 тяжелых БМП CV-90, артиллерийские установки Archer и дополнительные гранатометы NLAW.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает издание Cornucopia .

Шведское правительство решило передать Украине оружие, необходимое для наступательных действий, после передачи США боевых машин Bradley и Marder от Германии.

Было также объявлено о поставках дальнобойной артиллерии шведского производства Archer и боеприпасов к ней. Точное количество САУ при этом не указано. Финализировали новый пакет помощи гранатометы NLAW, ранее Украина получавшейся от Великобритании.

«Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для боевых действий наземных. Обширная поддержка США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС», - сказал премьер-министр Швеции.

Как известно, БМП CV-90 представляет собой тяжелую боевую машину пехоты, которая оборудована 30-мм пушкой и может перевозить 6 человек десанта. Она находится на вооружении Швеции, Чехии, Эстонии, Нидерландов и других стран НАТО.

САУ Archer является собственной разработкой шведского военно-промышленного комплекса. Гаубица может производить до 9 выстрелов в минуту с дальностью до 30 километров.

Напомним, Эстония готовит для Украины новый пакет военной помощи на 113 миллионов евро.