Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за профессионального выгорания

Джасинда Ардерн покидает пост премьер-министра Новой Зеландии накануне выборов этого года, заявив, что "у нее нет энергии" для руководства страной.

Об этом сообщает Лига.net.

Депутаты-лейбористы проголосуют за поиск кандидата на его должность в воскресенье. Шокирующее заявление прозвучало в тот момент, когда опросы показали, что Лейбористская партия премьера предстанет перед трудностями на выборах 14 октября.

Ардерн говорит о шести "тяжелых" годах работы. 42-летняя Ардерн рассказала, что пыталась восстановить силы во время летнего отпуска.

- Но, к сожалению, этого не произошло, и я бы оказала медвежью услугу Новой Зеландии, если бы продолжила, - сказала она журналистам.

Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда ее избрали премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет. Опросы общественного мнения показали, что его личная популярность является самой низкой с момента ее избрания. В 2022 году Ардерн сказала BBC, что падение ее популярности было ценой, которую правительство заплатило за защиту людей от COVID-19.