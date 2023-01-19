Иран не признал легитимной российскую оккупацию Крыма и Донбасса

Иран не признает "присоединение" к россии временно оккупированных украинских территорий – Крыма, Луганской и Донецкой областей, хотя и считает причиной российской войны против Украины "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

Об этом в интервью TRT World заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан, передает Лига.net.

- Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и москвы, мы не признали отделение Крыма. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы придерживаемся своего последовательного принципа во внешней политике. Когда мы говорим, что война – это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как фундаментальный основополагающий политический принцип, – сказал Абдуллахиан.

В то же время он назвал войну россии против Украины "сложной ситуацией", причиной которой стали "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".