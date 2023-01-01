Гибель разведчика Киреева произошла из-за недоразумений между украинскими спецслужбами, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство одного из консультантов делегации Украины на мирных переговорах Дениса Киреева было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны.

Об этом пишет латвийское издание Delfi.

По его словам, Киреев контактировал с ГУР, но у силовых структур не было между собой координации действий.

- Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой стороны, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не был агентом России, – заверил Подоляк.

Он добавил, что Россия потом попыталась выставить Киреева своим агентом, но на самом деле он не был связан с врагом.

Напомним, 5 марта 2022 года сообщалось, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Дениса Киреева, участвовавшего в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Его якобы подозревали в государственной измене.

Издание The Wall Street Journal рассказывает, что Киреев работал на ГУР и вел разведку в России. Он предупредил главу разведки Кирилла Буданова о вторжении и атаке на Киев 23 февраля 2022 года. Оказывается, украинская разведка завербовала Киреева и его данные помогли Киеву выстоять в первые часы атаки.