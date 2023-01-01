«Мы все ждем согласия одной страны», - Зеленский о передаче танков Leopard

Президент Владимир Зеленский пояснил, что многие страны могут передать ВСУ танки, но ждут согласия Германии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет Ukraine Now.

Зеленский подразумевал танки Leopard, которые Германия поставляла на вооружение европейских стран.

- Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии, - подытожил Зеленский.

Deutsche Welle сообщает, что Бундестаг не смог проголосовать за поставку Украине танков Leopard. Представители коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СДП), настояли на том, чтобы этот вопрос рассматривали профильные комитеты парламента.