Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о запрете УПЦ МП

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций» №8371.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в законы «О свободе совести и религиозных организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований». В результате изменений делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, то есть Украинской православной церкви московского патриархата.