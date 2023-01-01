«Это решающий момент»: Союзники Украины собрались на очередную встречу «Рамштайн»

В пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание союзников в формате Рамштайн, призвав их к большей помощи Украины.

Выступление Остина цитирует CNN .

– Это решающий момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь пора копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России, – сказал Остин.

По его словам, россия остается настроена на агрессию и завоевание, и российские силы усилили свои ужасные атаки, убив многих невинных украинцев.

– Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр, – сказал он.

Остин добавил, что «это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира», поэтому, не сомневайтесь, «мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется».

Он добавил, что атаки россии призваны сломать дух Украины, но они провалились, а народ Украины вдохновил мир.

– Украина вдохновила мир, а в России в это время иссякают боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери, – сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что Москва сейчас обращается к своим немногим оставшимся у нее партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, «но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки России».

– Просто сравните это с огромной поддержкой свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале, – сказал Остин делегатам в пятницу.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников наметил, какое вооружение нужно Украине от западных союзников по результатам проведения восьмой международной встречи в формате «Рамштайн».

«Есть три приоритета Украины на Рамштайн-8: больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники», – написал Резников в Twitter.