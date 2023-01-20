У Шольца отрицают, что он выдвигал требования Байдену по поставкам танков Украине

В немецком правительстве заявили, что никогда не было привязки поставок Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает ЕП со ссылкой на ZDF.

– Никогда не было привязки или требования, что одно должно быть сделано для того, чтобы было сделано другое, – сказал Гебештрайт.

Он отметил, что цель - продолжение тесной координации помощи Украине с союзниками. Только две недели назад Соединенные Штаты и Германия объявили, что совместно поставят танки Marder и ракеты Patriot, напомнил представитель.

– Мне трудно представить, чтобы немецкий канцлер диктовал какие-то условия американскому президенту, – сказал Гебештрайт, отметив, что обе страны действовали «очень однородно».

Также он прокомментировал намекнувшее заявление Польши, что поставит танки Leopard в Украину даже без немецкой экспортной лицензии. По словам Гебештрайта, официального запроса от польского правительства пока не поступало.

Ранее СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 в Украину – если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Публично Шольц отмечал, что решения о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.

Напомним, Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейшей волокиты поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину.