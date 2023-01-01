Глава Николаевского облсовета встретилась с родными николаевских морпехов, находящихся в российском плену

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева провела расширенную встречу с родными военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 1-го отдельного батальона морской пехоты, находящихся в плену.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Встреча состоялась в Региональном представительстве Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.
«Что чаще всего спрашивают родные военнопленных во время наших встреч? Почти на каждой – о порядке обменов и формировании списков. О том, как найти информацию о пленнике. Либо верно предоставить все нужные данные со собственной стороны. По каждому такому вопросу – личная история целой семьи. Очень болезненная история», – написала Замазеева.
По ее словам, с родными николаевских морпехов говорили о том, что россия, к сожалению, не соблюдает Женевскую конвенцию: «Их главные «конвенции» – это террор, убийства, разрушения…».
Также обсудили вопросы:
- медийная активность;
- функционирование личного кабинета для родственников военнопленных;
- участие в обменах третьих сторон по примеру Турции и т.п.
«Благодарна своей команде, коллегам из смежных структур и родным наших Героев, которые находятся с нашим представительством на постоянной связи. Мы все делаем одно дело, главной целью которого является возвращение наших Защитников и Защитниц домой!» – добавила Замазеева.