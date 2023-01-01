Глава Николаевского облсовета встретилась с родными николаевских морпехов, находящихся в российском плену

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева провела расширенную встречу с родными военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 1-го отдельного батальона морской пехоты, находящихся в плену.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Встреча состоялась в Региональном представительстве Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.

«Что чаще всего спрашивают родные военнопленных во время наших встреч? Почти на каждой – о порядке обменов и формировании списков. О том, как найти информацию о пленнике. Либо верно предоставить все нужные данные со собственной стороны. По каждому такому вопросу – личная история целой семьи. Очень болезненная история», – написала Замазеева.

По ее словам, с родными николаевских морпехов говорили о том, что россия, к сожалению, не соблюдает Женевскую конвенцию: «Их главные «конвенции» – это террор, убийства, разрушения…».

Также обсудили вопросы:

- медийная активность;

- функционирование личного кабинета для родственников военнопленных;

- участие в обменах третьих сторон по примеру Турции и т.п.