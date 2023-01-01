Западные партнеры на встрече в «Рамштайне» не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники Украины пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате «Рамштайн», но он поручил подготовиться своему министерству ко «дню, который, возможно, наступит».

Об этом Писториус сказал в кулуарах встречи в пятницу, передает ЕП.

– Нет единодушного мнения, – сказал Писториус о переговорах по поставке Украине танков.

По его словам, впечатление, что Германия блокирует такое решение, ошибочно.

- Есть веские аргументы в пользу поставки, есть веские аргументы против, - сказал министр обороны Германии, добавив, что он пока не может сказать, каким будет решение и когда оно будет принято.

В то же время, он дал понять, что Германия готовится к тому, чтобы быть готовой как можно быстрее поставить танки Leopard 2 в случае принятия решения в пользу поставок.

По этой причине, по его словам, он издал приказ о соответствующей проверке в первый же день своего пребывания в должности, чтобы определить, каковы запасы танков в Бундесвере и промышленности.

Основное внимание при проверке будет уделяться наличию и количеству танков, а также их совместимости с танками и вооружением, которые могут быть поставлены Украине другими странами.

Все это послужит подготовкой ко дню, «который может наступить», сказал Писториус.

Отвечая на вопрос, он подтвердил, что ему ничего не известно о таком приказе о проверке от его предшественницы, министра Кристине Ламбрехт, подавшей в отставку на этой неделе.

Что касается Польши, Писториус отметил, что партнеры, имеющие на вооружении танки Leopard, могут свободно учить украинских солдат пользоваться ими.

Писториус не захотел отвечать на вопрос, предоставит ли Германия Польше и другим государствам лицензию на экспорт танков немецкого производства. По словам министра обороны, это решение – за канцлером Шольцом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 млрд евро. По его словам, в пакет войдут 40 боевых машин пехоты Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

В целом весенний пакет включает поставку военной помощи на сумму более миллиарда евро, сказал Писториус. Таким образом, общая стоимость оказанной Германской военной помощи превысит 3,3 млрд евро.