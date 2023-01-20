Замазеева посетила ПАЭС – обсудила с гендиректором станции вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила Южноукраинскую АЭС и обсудила с гендиректором станции Игорем Половичем вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Посетила Южноукраинскую АЭС – один из важнейших стратегических объектов Николаевской области. На днях здесь начала работу постоянная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси. К счастью, оккупантам не удалось захватить ПАЭС – их остановили в соседнем Вознесенске. Но враг все равно угрожает ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всей Европы. Напомним, что 19 сентября российская ракета упала в сотнях метров от реакторов. Поэтому присутствие здесь миссии МАГАТЭ крайне важно», - рассказала Замазеева.

Глава облсовета добавила, что искренне благодарна работникам ПАЭС и его гендиректору Игорю Половичу.