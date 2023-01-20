Замазеева посетила ПАЭС – обсудила с гендиректором станции вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила Южноукраинскую АЭС и обсудила с гендиректором станции Игорем Половичем вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
«Посетила Южноукраинскую АЭС – один из важнейших стратегических объектов Николаевской области. На днях здесь начала работу постоянная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси. К счастью, оккупантам не удалось захватить ПАЭС – их остановили в соседнем Вознесенске. Но враг все равно угрожает ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всей Европы. Напомним, что 19 сентября российская ракета упала в сотнях метров от реакторов. Поэтому присутствие здесь миссии МАГАТЭ крайне важно», - рассказала Замазеева.
Глава облсовета добавила, что искренне благодарна работникам ПАЭС и его гендиректору Игорю Половичу.
«Вы – настоящие Герои! Ведь в течение этих страшных 11 месяцев вы самоотверженно работаете для поддержки энергетической мощности нашего региона и Украины в целом. Поскольку ПАЭС – один из крупнейших налогоплательщиков региона, обсудили с господином Игорем вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска – города-спутника электростанции – и Николаевщины в целом», - резюмировала председатель облсовета.