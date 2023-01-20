Десять стран заинтересованы в создании своих аналогов «Дії» – разработку профинансируют США

Американское агентство USAID предоставляет $650 тысяч на разработку аналогов украинского приложения «Дія» в других странах мира.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Во время Всемирного экономического форума глава Минцифры Михаил Федоров встретился с администратором USAID Самантой Пауэр, чтобы обсудить дальнейшее партнерство по продвижению опыта цифровой трансформации Украины.