Десять стран заинтересованы в создании своих аналогов «Дії» – разработку профинансируют США

Американское агентство USAID предоставляет $650 тысяч на разработку аналогов украинского приложения «Дія» в других странах мира.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Во время Всемирного экономического форума глава Минцифры Михаил Федоров встретился с администратором USAID Самантой Пауэр, чтобы обсудить дальнейшее партнерство по продвижению опыта цифровой трансформации Украины.
«Уже более 10 стран активно изучают и планируют перенять опыт «Дії». Первое приложение на базе «Дії» начало работу в Эстонии... Для разработки подхода к внедрению аналога «Дії» в других странах USAID планирует предоставить около 650 тысяч долларов помощи. Это позволит поддержать потенциальные страны-партнеры в разработке единого приложения для предоставления государственных услуг», - сообщили в министерстве.