Десять стран заинтересованы в создании своих аналогов «Дії» – разработку профинансируют США

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20.01.2023 21:46

Американское агентство USAID предоставляет $650 тысяч на разработку аналогов украинского приложения «Дія» в других странах мира.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Во время Всемирного экономического форума глава Минцифры Михаил Федоров встретился с администратором USAID Самантой Пауэр, чтобы обсудить дальнейшее партнерство по продвижению опыта цифровой трансформации Украины.

«Уже более 10 стран активно изучают и планируют перенять опыт «Дії». Первое приложение на базе «Дії» начало работу в Эстонии... Для разработки подхода к внедрению аналога «Дії» в других странах USAID планирует предоставить около 650 тысяч долларов помощи. Это позволит поддержать потенциальные страны-партнеры в разработке единого приложения для предоставления государственных услуг», - сообщили в министерстве.

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