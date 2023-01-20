Временным главой Нацполиции стал николаевский генерал Выговский

Временное исполнение обязанностей главы Нацполиции Украины возложено на Ивана Выговского.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины .

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 20 января. Отныне начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции.

Напомним, что после гибели руководства МВД временным исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины стал глава Нацполиции Игорь Клименко .

В 2013 году Иван Выговский был начальником Очаковского отдела милиции. Карьеру он начинал в этом отделе милиции в 1999 году в должности следователя.

В 2014 году его назначили главой Центрального отдела милиции Николаева. В 2016 году Выговского утвердили в должности заместителя начальника ГУНП в Николаевской области – начальника следственного управления. А в 2020 году Выговский возглавил полицию Полтавской области, которой руководил новым повышением. В 2021 году он стал главой полиции Киева . Сейчас он носит звание генерал-полиции третьего ранга.