«Еще придется побороться за поставку современных танков, но решение должно быть принято», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина продолжит переговоры по поставкам современных танков.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Напомним, что на встрече в формате Рамштайн западные партнеры Украины не смогли договориться о поставках танков Leopard.

– Не все можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате «Рамштайн». Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но вообще можно подытожить, что сегодняшний «Рамштайн» укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину сколько необходимо для нашей победы.

- Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы становимся сильнее в очевидности безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято, - сказал Зеленский.

Он напомнил, что переговоры с союзниками на этой неделе завершились тем, что Украине будет передана другая бронетехника.