Главы МЗС стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призывают Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Об этом еврочиновники заявили в микроблоге Twitter.

Предоставление танков Украине необходимо для быстрого прекращения широкомасштабной агрессии рф.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard сейчас. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе», - говорится в совместном заявлении министров.

Чиновники подчеркнули, что «Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении».

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне» не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд.