Президент Сербии заявил о готовности принять концепцию плана урегулирования отношений с Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов принять концепцию соглашения о нормализации отношений с Косово, предложенного Францией и Германией.

Об этом он сказал после встречи с представителями ЕС, США, Франции, Германии и Италии, сообщает N1.

Вучич заявил, что в ближайшее время проведет консультации с членами правительства, парламента и всеми важными общественными группами и добавил, что «мы готовы принять концепцию и работаем над реализацией предложенного соглашения», подчеркнув, что он проявил «всю озабоченность и оговорку по одному важному вопросу».

«Конечно, я не могу об этом говорить, потому что предложение не является публичным», — сказал Вучич после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и другими западными дипломатами.

Президент Сербии оценил, что «сегодня был очень трудный, пожалуй, самый тяжелый разговор, который у нас был».

«В чем мы согласны, так это в том, что замороженный конфликт не является решением, и что, когда у вас есть замороженный конфликт, это только вопрос времени, когда кто-то его разморозит, и безответственные люди разрушат мир и стабильность на всех Западных Балканах», - сказал он.

Напомним, что ранее Сербия и Косово привели свои армии в полную боевую готовность.