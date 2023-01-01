Эстонские пограничники не пропустили поезд из рф из-за надписи «русский мир» – заставили закрасить краской

В Эстонию не пропустили товарный поезд из россии с надписью «русский мир». Пограничники заставили локомотивную бригаду закрасить ее синей краской.

Об этом рассказали в пресс-центре Южной префектуры Эстонии.

Как сказано в сообщении, россияне везли мазут. На четырех цистернах обнаружили надпись «русский мир». Локомотивная бригада заявила, что ничего не знает об этой маркировке.

Эстонские пограничники не разрешили заклеить надпись черной пленкой или временно скрыть любым другим способом, поэтому заставили закрасить синей краской.