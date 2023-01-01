США опубликовали фото ж/д составов, которые курсируют между рф и КНДР – считают, что в них перевозят оружие для ЧВК «Вагнер»

Власти США рассекретили фотографии, по их мнению указывающие на то, что россия покупает оружие у КНДР.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На снимках, сделанных в ноябре 2022 года, видны российские вагоны, которые курсируют между россией и Северной Кореей. Власти США считают, что внутри вагонов находились ракеты, предназначенные для ЧВК «Вагнера».

По словам Кирби, США не верят, что эти поставки изменили ход войны, однако считают, что они продолжаются. Он также подчеркнул, что приобретение оружия из КНДР нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

США еще в ноябре заявляли, что россия приобретает оружие у КНДР. Американская разведка сообщала, что Пхеньян направлял россии снаряды калибра 122 и 152 мм, маскируя их под военные поставки для Ближнего Востока и Северной Африки. КНДР отрицала эти обвинения.