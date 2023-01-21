Макрон на фоне войны рф против Украины решил увеличить оборонные расходы Франции

«Новые конфликты нашего столетия будут не по нашему выбору. Из-за агрессии россии против Украины мирных дивидендов больше нет», - заявил Макрон.

Он сказал, что военный бюджет страны на 2024-2030 годы составит 400 миллиардов евро, если его одобрит парламент, с дополнительными 13 миллиардами евро поступлений от продажи активов. Это означает 40-процентное увеличение оборонных расходов с 295 миллиардов евро в последнем бюджетном цикле с 2019 по 2025 год.

Министерство обороны Франции заявило, что правительство стремится повысить свои расходы до уровня более двух процентов валового внутреннего продукта в соответствии с обязательствами перед НАТО, но отказалось предоставить конкретные прогнозы.

По данным НАТО, с 2014 по 2019 год страна потратила на оборону около 1,8 процента ВВП, а в 2020 году - 2 процента — последний год, за который были доступны данные.

Германия в прошлом году пообещала достичь 2-процентного показателя и выделить 100 миллиардов евро на модернизацию своей армии. Британия тратит на оборону 2,2 процента ВВП и пока не обязалась значительно увеличить военный бюджет.

Франция начала увеличивать оборонный бюджет в 2017 году под руководством избранного тогда президента Макрона. Эти средства были направлены на реинвестирование и ремонт сил, заявил он, но многое еще предстоит сделать. Согласно новому бюджету, расходы на оборону возрастут до 59 миллиардов евро ежегодно до конца 2030 года.

«Ядерное сдерживание – это то, что отличает Францию от других стран Европы. Анализируя войну в Украине, мы снова видим его важность», - заявил Макрон, отметив, что часть дополнительного военного бюджета будет использована для усовершенствования ядерного арсенала страны.

Франция также использует увеличение оборонного бюджета на закупку новых танков, истребителей и беспилотников, а также модернизацию имеющейся техники. Расходы на военную разведку возрастут на 60 процентов.

Вторжение россии в Украину в прошлом году вызвало у французских чиновников сомнения в том, смогут ли военные страны противостоять вызовам конфликта столь высокой интенсивности, учитывая ограниченные запасы оборудования и боеприпасов. Франция также была вынуждена разделять военную помощь Украине из-за нехватки поставок.

В июне 2022 года Макрон призвал отечественных оборонных подрядчиков, в частности Dassault Aviation и Nexter Systems, перейти на «военную экономику», чтобы усилить возможности страны. Но аналитики говорят, что с тех пор не был достигнут заметный прогресс, ссылаясь на длительные задержки перед тем, как правительство размещает заказ, а также на время, необходимое для производства оружия.

Напомним, Молдова увеличит оборонный бюджет почти на 70%, средства пойдут на ПВО.