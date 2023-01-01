«Подобные ситуации нельзя оставлять без реакции»: Нардеп Копытин прокомментировал скандал с тендером Минобороны на питание

Алексей Резников Народный депутат Украины Игорь Копытин сообщил, что на заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого он является, пригласили министра обороны Алексея Резникова и его заместителей, чтобы разобраться в ситуации с тендером на питание военнослужащих

Об этом он написал в Telegram.

Напомним, что в материале ZN.UA, в основу которого легло соглашение Министерства обороны по закупке продуктов питания, говорится, что МО якобы закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

«На ближайшее заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которое состоится на следующей неделе, уже приглашены министр обороны Алексей Резников и его заместители. Подобные ситуации нельзя оставлять без реакции. Надеюсь, что Минобороны сможет предоставить свои основательные объяснения», – написал Копытин.

Также он призвал общество не делать поспешных выводов.