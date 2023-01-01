«Подобные ситуации нельзя оставлять без реакции»: Нардеп Копытин прокомментировал скандал с тендером Минобороны на питание

Народный депутат Украины Игорь Копытин сообщил, что на заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого он является, пригласили министра обороны Алексея Резникова и его заместителей, чтобы разобраться в ситуации с тендером на питание военнослужащих
Об этом он написал в Telegram.
Напомним, что в материале ZN.UA, в основу которого легло соглашение Министерства обороны по закупке продуктов питания, говорится, что МО якобы закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
«На ближайшее заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которое состоится на следующей неделе, уже приглашены министр обороны Алексей Резников и его заместители. Подобные ситуации нельзя оставлять без реакции. Надеюсь, что Минобороны сможет предоставить свои основательные объяснения», – написал Копытин.
Также он призвал общество не делать поспешных выводов.
«Ведь закупка услуг и товаров – довольно сложная процедура. И фактическая выплата производится на основании актов выполненных работ. И именно по актам выполненных работ можно делать те или иные выводы. Кроме того, документацию уже проверяют компетентные органы. Мы же с коллегами со своей стороны также изучим ситуацию и я предоставлю вам соответствующую информацию», – резюмировал народный депутат.