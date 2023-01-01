На Николаевщине задержали двоих мужчин, которые в Одесской области напали с ножом на водителя Toyota и угнали его автомобиль

В Николаевской области полиция задержала двоих мужчин, которые ударили ножом водителя и угнали его авто по дороге из Измаила в Одессу.

Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в субботу, 21 января. Владелец автомобиля Toyota подвозил двух мужчин из Измаила в Одессу. В районе села Маяки пассажиры напали на него, ударили ножом и угнали машину.

В полиции сразу объявили операцию «Сирена». Преступников удалось задержать в Николаевской области.

Пострадавшего сейчас оперируют врачи.