В ближайший месяц Украину планирует посетить новый министр обороны Германии

Новый министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свою поездку в Украину.

об этом он сообщил в интервью Bild am Sonntag.

У Писториуса поинтересовались, куда он отправится в первую очередь на новом посту.

«Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель», - ответил он.

Он уточнил, что Берлин ведет «очень тесный диалог» с международными партнерами о поставках Украине танков Leopard.

«Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству в пятницу проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее», — отметил Писториус.

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне» не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд.