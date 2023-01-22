В ОП убеждены, что следующее заседание контактной группы «Рамштайн» будет «авиационным»

В Офисе президента Украины выразили надежду, что на следующем «Рамштайне» участники Контактной группы рассмотрят передачу Украине самолетов.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона «Єдині новини».

Сибига убежден, что в ближайшее время Украина получит от союзников необходимую бронетехнику и авиацию. Следующий «Рамштайн» он назвал «авиационным».

- По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот «Рамштайн», который уже состоялся, создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать «бронетанковым Рамштайном». А вот следующий уже будет «авиационным», - заявил Сибига.

Как известно, Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого «Рамштайн» на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.