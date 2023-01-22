Главы МИД стран G7 соберутся в Мюнхене, чтобы обсудить войну в Украине

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) проведут встречу в Мюнхене в знак единства против российской агрессии и приурочат ее годовщине вторжения армии россии в Украину.

Об этом сообщило издание Japan Today.

Согласно источникам, первая встреча высокопоставленных дипломатов G7 в 2023 году, как ожидается, состоится на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в городе на юге Германии.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, будет председательствовать на встрече, поскольку в этом году Япония председательствует в группе поочередно.

«На запланированной встрече министры подтвердят свою солидарность в оказании давления на россию с целью прекращения агрессии и в поддержке Украины», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее Большая семерка согласилась отсрочить выплату Украиной внешнего долга.