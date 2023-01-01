Наев заявил, что в ВСУ формируются новые части под оснащение боевой техникой НАТО

В Вооруженных Силах Украины формируются новые воинские подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и огневого поражения стран-членов НАТО.

Об этом в комментарии CNN сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

«Нам необходимо большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться на поле боя. Мы создаем новые воинские части, и наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада очень важна», - сказал Наев.

Он отметил, что наиболее эффективным является формирование отдельных подразделений, вооруженных новой боевой техникой, подготовка их личного состава и последующая интеграция в состав действующих соединений ВСУ.

«Все подразделение должно быть оснащено одинаковыми боевыми машинами, поэтому необходим целый батальон, оснащенный (боевыми машинами пехоты – ред.) «Брэдли», если мы их получим, или (танками – ред.) «Леопард», – сказал Наев.

Напомним, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $2,5 миллиарда.