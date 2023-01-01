Кабмин уволил замминистра Лозинского, задержанного за взятку в $400 тысяч

Кабинет Министров в воскресенье, 22 января, своим решением уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления – Министр по делам общин, территорий и развитию инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он напомнил, что сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«В конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой», - отметил Кубраков.

По словам вице-премьер-министра, он поручил команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.