Украина и Европа победят в войне против рф – с Германией или без нее, – Моравецкий

Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы предоставить Украине танки Leopard 2 без участия Германии, если правительство Шольца так и не согласует передачу этой брони.

Об этом в интервью журналистам 22 января рассказал премьер Матеуш Моравецкий, передает ЕП.

Моравецкий раскритиковал поведение Германии на заседании «Рамштайн-8», которое, по его мнению, было неприемлемым. Глава польского правительства не понимает, что должно еще произойти, чтобы в Берлине «открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германи».

Он отметил, что ФРГ не должна связывать руки другим союзникам, если уж сама не хочет этого делать.

- Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью, - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее.

- От Германии зависит, хотят ли они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне, - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские экипажи уже в ближайшее время приступят к обучению на немецких танках Leopard 2 и на британских Challenger 2.