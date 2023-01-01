«Схватил одну из них за волосы и ударил по голове»: В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух украинок

Полиция Берлина проводит расследование по факту оскорбления и нападения на двух гражданок Украины 24 и 25 лет.

Об этом сообщает Bild.

Девушки рассказали правоохранителям, что в столичном метро их начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.

На станции Александерплац, когда девушки вышли из вагона, мужчина схватил одну из них за волосы и ударил по голове, утверждают потерпевшие. После вмешательства других пассажиров все трое мужчин быстро скрылись.

Инцидент, как сообщается, произошёл днём в субботу, 21 января. В полиции сообщили, что пострадавшая девушка заметила боль в голове, однако не стала обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в апреле в столице Швеции Стокгольме у российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уволили с работы.