Глава МИД Британии обещает продолжать переговоры с союзниками по передаче Украине немецких танков Leopard

Великобритания все еще поддерживает предоставление Украине танков немецкого производства Leopard и будет продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли в интервью Sky News.

Западные союзники пообещали предоставить Украине оружие на миллиарды долларов, хотя им не удалось убедить Германию снять вето на предоставление боевых танков Leopard, которыми располагают ряд стран НАТО, но поставки которых в Украину нуждаются в одобрении Берлина.

«Конечно, я хотел бы видеть на вооружении у украинцев такие машины, как Leopard 2, а также артиллерийские системы, предоставленные нами и другими странами. Я буду продолжать эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы содействовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования, которое поможет ей защититься от жестокого вторжения», - сказал Клеверли.

Отвечая на вопрос о том, делает ли Германия достаточно для помощи Украине, Клеверли сказал, что он хотел бы видеть, что «каждый делает все, что может, но каждая страна будет поддерживать Украину самым приемлемым для нее способом».

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне»не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд. Такжеглавы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2.