Зеленский встретился с Джонсоном, который приехал в Украину

В воскресенье, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим премьер-министром Великобритании, членом британского парламента Борисом Джонсоном, находящимся с визитом в Киеве.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский отметил активную публичную поддержку со стороны британского политика.

«Я слышал ваши заявления в Давосе, очень спасибо за них. Спасибо за поддержку нашей страны», – сказал он.

Во время встречи Владимир Зеленский и Борис Джонсон обменялись мнениями по практическим шагам, которые может предпринять британский политик для того, чтобы помочь Украине. В частности, обсуждался вопрос подготовки «саммита мира», который планируется провести с целью реализации формулы мира, которую Президент представил лидерам «Группы двадцати» в прошлом году.

«Одним из пунктов формулы мира есть гарантии безопасности для Украины», – отметил Зеленский.

«Уверен, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Альянса», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По просьбе Бориса Джонсона Президент подробно проинформировал его о ситуации на передовой. Глава государства выразил убеждение, что благодаря мощной поддержке партнеров Украине удастся остановить российского агрессора и освободить все временно оккупированные территории.

«России не поможет дополнительная мобилизация, ее армия не имеет мотивации. Однако нам нужно больше оружия: танки, самолеты, дальнобойное ракетное оружие», - добавил Президент.

Он поблагодарил Великобританию, весь британский народ за мощную лидерскую оборонную и экономическую поддержку.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что войну россии против Украины нужно закончить в 2023 году, иначе она очень дорого обойдется Западу.