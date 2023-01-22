Командующий ОК «Юг» объяснил, почему оккупанты обстреливают Очаков

Андрей Ковальчук в уволенном Херсоне Командующий Оперативного командования Сухопутных войск «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук пояснил, что оккупанты обстреливают Очаков в том числе, чтобы помешать возобновлению работы портов Николаева.

Об этом говорится в его интервью изданию «Главком».

– В Очакове есть определенные военные объекты. Враг чувствует угрозу по этому направлению. Соответственно, они постоянно держат нас в тонусе, не позволяют скоординировать какие-то подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы. Кроме того, они всячески пытаются помешать возобновлению работы наших портов. Речь о портах в Херсоне и Николаеве. Конечно, есть фирмы, которые вовлечены в зерновую инициативу по продаже и вывозу украинского зерна за границу. Наверное, враг не заинтересован в том, чтобы у нас люди работали, развивали бизнес. Потому разбивают нашу инфраструктуру. Они полностью исключили возможность судоходства в регионе Николаева и Херсона, - пояснил Ковальчук.

Напомним, что днем 9 января жители Николаева почувствовали ударную волну, однако звука взрыва в областном центре слышно не было. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли удар по городу Очаков. В результате взрыва было ранено 15 человек, среди которых ребенок двух лет.

На следующий день Виталий Ким рассказал, что оккупанты ракетами поразили забетонированный «могильник» боеприпасов периода Второй мировой войны.

По словам заместителя Очаковского городского головы Алексей Васьков, в результате взрыва из 7500 зарегистрированных домовладений, повреждения получили более 5000 домов.