Италия вместе с Францией заканчивают подготовку к передаче Украине комплекса ПВО SAMP-T

Глава иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что они совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP-T, который будет передан Украине.

Об этом пишет Corriere della Sera .

«В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально», - заявил Таяни.

Он также рассказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро, а сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.

Ранее сообщалось, что комплекты Patriot и SAMP-T смогут сбивать баллистические ракеты, - ВСУ.