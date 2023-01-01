В отношения Швеции и Турции пытаются вбить клин – это отдаляет Стокгольм от НАТО

На протесте в Швеции сожгли Коран, а в Турции сожгли флаг Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Экземпляр Корана возле консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" Расмус Палудан, у него есть шведское гражданство.

В Турции одновременно в ответ сожгли государственный флаг Швеции. Акция прошла под зданием посольства Швеции в Стамбуле. Власти Швеции пока никак не отреагировали на нее.

Напомним, что министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию и сообщил, что Анкара отменила его. Причиной послужили антитурецкие протесты в Стокгольме.

Турция требовала, чтобы Швеция выдала ей курдских деятелей, и Анкара тогда согласится на вступление Швеции в НАТО. Швеция предоставила политическое убежище курдам, ранее устроившим антитурецкое восстание.

Напомним, что Швеция решила вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В случае вступления Швеции в Альянс границы НАТО будут в непосредственной близости от россии.