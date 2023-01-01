В Германии прошли митинги с требованием отправить Украине танки Leopard

В воскресенье, 22 января, в нескольких городах Германии прошли митинги под названием Free the Leopards. Поводом для протестов стало нежелание администрации страны отправить Украине танки Leopard2.

Об этом сообщает «Думская».

В немецком городе Дюссельдорф на акции протеста пришли более пятисот человек — украинские беженцы, немцы, поддерживающие Украину, а также выступающие против режима путина россине с бело-голубыми флагами.

Издание отмечает, что активисты, волонтеры, представители немецких партий и общественники говорили о том, как возмущены решением немецкого правительства поставить передачу танков «на паузу».

«Не мы начали эту войну, но мы должны в ней победить. Мы увидели, как немецкое правительство прошло путь от запрета поставок какого-либо оружия Украине до мыслей о поставке танков. Это хорошая трансформация, но очень медленная. На войне нет места медленным решениям! На сколько вы хотите затянуть эту войну? Сколько времени вы еще хотите нам помогать? Не проще ли помочь нам качественно – танками и тяжелым оружием, чтобы мы закончили войну и она не растянулась на десятилетия», — сказал в своем выступлении один из участников акции.

После выступлений спикеров участники митинга в сопровождении полиции прошли колонной по центральным улицам Дюссельдорфа.

На акцию протеста также вышли украинские беженцы в Хайдельберге и Гамбурге. Многие из их были обернуты в украинские флаги. На митинги также пришли дети.

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне»не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд. Также главы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2.

Позже глава МИД Британии пообещал продолжать переговоры с союзниками по передаче Украине танков Leopard.