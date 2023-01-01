Болгария отрицает свою причастность к взрывам на Крымском мосту – это подвергает сомнению российское «расследование»

Болгария провела собственное расследование и официально опровергла версию кремля о том, что маршрут грузовика, который взорвался на Керченском мосту, начался в Болгарии.

Об этом сообщил главный прокурор Болгарии Иван Гешев, пишет Зеркало недели.

– Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество, – подчеркнул Гешев.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. Охраной моста занимались два российских государственных предприятия. После повреждения моста в результате взрыва путин придумал новый повод для блокирования "зернового соглашения". Он заявил, что взрывчатку, которой был поврежден мост через Керченский пролив, якобы могли доставить суда-зерновозы, которые вывозят зерно из украинских портов.

Перед тем российские спецслужбы утверждали, что взрывчатку перевозил грузовик, приехавший в оккупированный Крым со стороны рф.

Впоследствии спецслужбы рф заявили, что к взрыву причастен глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. И якобы бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, которая в начале августа 2022 года была отправлена из порта Одессы в болгарский Русе. Далее к организации переправки груза из Болгарии якобы были привлечены граждане Украины.

В то же время, часть западных экспертов сразу заявила, что версия о грузовике выглядит сомнительной и не соответствует действительности. По их мнению, взрыв произошел из-под моста и мог быть произведен с помощью пилотируемого или беспилотного судна или зарядов, заложенных под сооружение водолазами.