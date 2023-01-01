Президент Зеленский анонсировал кадровые решения после коррупционного скандала в Кабмине: «Возвращения к прошлому не будет»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения и введение санкций на следующей неделе.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

- Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, разоблаченного сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.

– И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и регионах.

– И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо. Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Тому подобное.

– Общество получит полную информацию, а государство сделает необходимые мощные шаги. Кроме того, есть продвижение у наших специальных служб в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа. Тоже будут ответные шаги.