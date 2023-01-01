Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы.

Об этом говорит сообщение посольства Эстонии в Украине.

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не было никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», - заявил посол Эстонии Каймо Кууск.

Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Напомним, Эстония готовит для Украины новый пакет военной помощи на 113 миллионов евро.