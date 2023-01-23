Резников заявил, что следующее заседание контактной группы «Рамштайн» будет в феврале

Следующее заседание в формате «Рамштайн» по военной поддержке Украины в борьбе с рф состоится в феврале.

Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Вернулся домой после восьмого «Рамштайна». С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружие. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! «Рамштайн - 9» состоится в феврале», - написал Резников в Twitter.

Напомним, в ОП убеждены, что следующее заседание контактной группы «Рамштайн» будет «авиационным».